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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 14:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元/日圆小跌,欧元走势有赖于德国IFO数据表现

0637GMT---美元兑日圆JPY=微跌至76.58日圆,几乎未对日本设立1,000亿美元信贷工具扶助企业应对日圆涨势的举措作出反应.

穆迪同样调降日本债信评级,但影响也同样有限.

欧元兑美元EUR=跌0.2%,报1.4412美元,据称在1.4375美元下方挂有止损单.传闻称在1.4518美元和1.4537美元上方挂有卖单,1.4550美元上方则挂有更多止损单.

市场将聚焦在德国IFO数据,市场预测企业景气判断指数将从7月的112.9跌至111.0.

对于风险较高资产新一轮曝险的谨慎情绪也令成长相关货币承压.(完)

--编译 梁睿雪;审校 高琦

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