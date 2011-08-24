《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月24日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:走势依旧艰困,但屡次未能在日线一目均衡阻力位1.4456上方站稳,使得趋势线支撑位1.4212面临风险.我们认为,整体的下滑态势未变.
英镑/美元:依旧聚焦在关键的T型结点1.6428(38.2%费波纳奇回档技术位),在这里短期上行趋势正面临最终的压力测试.若跌破该水准,只会加快目前在1.6245的日线趋势线支撑位的向下移动速度.
欧元/瑞郎,欧元/日圆:瑞郎或日圆能否在风险偏好下滑的背景下大幅上涨还面临疑问,只有欧元/瑞郎关键支撑位1.1059(38.2%费波纳奇回档技术位)和欧元/日圆109.02/108.75(枢纽点/76.4%费波纳奇回档技术位)失守方能加以确认.
--编译 王洋;审校 高琦
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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