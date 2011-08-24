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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 15:09 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月24日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:走势依旧艰困,但屡次未能在日线一目均衡阻力位1.4456上方站稳,使得趋势线支撑位1.4212面临风险.我们认为,整体的下滑态势未变.

英镑/美元:依旧聚焦在关键的T型结点1.6428(38.2%费波纳奇回档技术位),在这里短期上行趋势正面临最终的压力测试.若跌破该水准,只会加快目前在1.6245的日线趋势线支撑位的向下移动速度.

欧元/瑞郎,欧元/日圆:瑞郎或日圆能否在风险偏好下滑的背景下大幅上涨还面临疑问,只有欧元/瑞郎关键支撑位1.1059(38.2%费波纳奇回档技术位)和欧元/日圆109.02/108.75(枢纽点/76.4%费波纳奇回档技术位)失守方能加以确认.

--编译 王洋;审校 高琦

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