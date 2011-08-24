修正:〔日本股市〕收低,因穆迪调降日本债信评级引发获利了结操作(更新版)

(修正:补齐内文第三段数字)

(新增细节)

* 日本投资者摆脱降级影响,部分外资了结获利--分析师

* 期货交易商在8,800上方挂有卖单--交易商

* 市场待从贝南克讲话中觅得美国宽松政策的线索

路透东京8月24日电---日经指数周三收跌,因美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调日本主权债信评级,促使部分外资了结获利,抹去盘中受美国祭出更多宽松政策的臆测激励录得的涨幅.

"日本投资者摆脱了降级的影响,但部分外资视此为一个获利了结的机会(以防美国未如预期所料祭出进一步刺激经济的措施),"Monex Inc的市场分析师Toshiyuki Kanayama表示.

股市大体上也未受周三日本推行出1,000亿美元信贷工具这一消息的影响.该工具旨在帮助企业因应近期日圆的升值.[ID:nCN1920197]