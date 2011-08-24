修正:〔日本股市〕收低,因穆迪调降日本债信评级引发获利了结操作(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(修正:补齐内文第三段数字)
(新增细节)
* 日本投资者摆脱降级影响,部分外资了结获利--分析师
* 期货交易商在8,800上方挂有卖单--交易商
* 市场待从贝南克讲话中觅得美国宽松政策的线索
路透东京8月24日电---日经指数周三收跌,因美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调日本主权债信评级,促使部分外资了结获利,抹去盘中受美国祭出更多宽松政策的臆测激励录得的涨幅.
"日本投资者摆脱了降级的影响,但部分外资视此为一个获利了结的机会(以防美国未如预期所料祭出进一步刺激经济的措施),"Monex Inc的市场分析师Toshiyuki Kanayama表示.
股市大体上也未受周三日本推行出1,000亿美元信贷工具这一消息的影响.该工具旨在帮助企业因应近期日圆的升值.[ID:nCN1920197]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。