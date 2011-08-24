中国铁路通信信号集团董事长马骋突发心脏病去世

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月23日电---财新网报导称，中国铁路通信信号集团公司董事长马骋本周一因心脏病突发去世。
据报导，现年55岁的马骋发病时，正值检查组到该公司检查，送往医院抢救无效去世。
报导引述熟悉马骋的人称，他没有心脏病史，但压力过大。
“7・23”动车事故造成40人死亡，激起民愤，此後当局冻结铁路新项目审批。
官员起初将动车事故归因于雷击，後来归咎于列控设备缺陷，而通号集团正是列控设备提供商。
但中国媒体援引一名高层调查人员的话称，此次事故也反映出管理上存在的漏洞，是一起本不该发生的、可以避免和防范的责任事故。
财新网报导称，马骋是通号集团前任总经理，去年底集团改制後成为董事长。他在通号领域干了近20年，被业内视作中国高铁信号技术的带头人。(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。