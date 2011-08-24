《外汇动态》法国兴业银行:对冲基金仍谨慎看待美元

同时,尽管瑞郎兑美元CHF=和日圆兑美元JPY=强力上扬,但对冲基金仍净买入这两种避险货币.他们亦结清10年期美国公债的净空头仓位,并削减对30年期公债的空头押注,因衰退忧虑盖过公债收益率(殖利率)走高的预期.(完)