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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 15:19 BJT

《外汇动态》法国兴业银行:对冲基金仍谨慎看待美元

0703GMT---法国兴业银行在报告中称,与之前衰退忧虑促使对冲基金买入美元避险的情况相反,迄今对冲基金维持中性立场.

同时,尽管瑞郎兑美元CHF=和日圆兑美元JPY=强力上扬,但对冲基金仍净买入这两种避险货币.他们亦结清10年期美国公债的净空头仓位,并削减对30年期公债的空头押注,因衰退忧虑盖过公债收益率(殖利率)走高的预期.(完)

--编译 艾茂林; 审校 白云

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