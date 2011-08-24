《外汇动态》东京交易员表达了对日本当局汇市监控措施的担忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0705GMT---交易员表示,在日本当局表示将监控金融机构仓位以抑制日圆涨势之後,东京市场的流动性和波动率或将大幅下降,一些投资者可能会选择离开东京市场.
一家日本银行的交易员说:"如果我们需要在下午3:30之前报告仓位的话,大家在东京交易时段都不敢大举建仓,而後在伦敦和纽约交易时段全力交易."
稍超过30家的公司可能成为监控的对象,这些公司已经公布了有关美元-日圆和其它货币交易规模的季度报告.
一位交易员说:"很大程度上将取决于怎样报告仓位--道德风险是一个需要考虑的问题.一位现汇交易员有没有可能说这些是我客户的仓位,不是我的,我不敢肯定."他的话呼应了一些东京外汇交易员的担忧.(完)
--编译 王洋; 审校 高琦
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。