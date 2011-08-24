《外汇动态》东京交易员表达了对日本当局汇市监控措施的担忧

0705GMT---交易员表示,在日本当局表示将监控金融机构仓位以抑制日圆涨势之後,东京市场的流动性和波动率或将大幅下降,一些投资者可能会选择离开东京市场.

一家日本银行的交易员说:"如果我们需要在下午3:30之前报告仓位的话,大家在东京交易时段都不敢大举建仓,而後在伦敦和纽约交易时段全力交易."

稍超过30家的公司可能成为监控的对象,这些公司已经公布了有关美元-日圆和其它货币交易规模的季度报告.

一位交易员说:"很大程度上将取决于怎样报告仓位--道德风险是一个需要考虑的问题.一位现汇交易员有没有可能说这些是我客户的仓位,不是我的,我不敢肯定."他的话呼应了一些东京外汇交易员的担忧.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

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