〔全球金市〕金价继上日大跌後反弹逾1%,受亚洲强劲实货买需支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月24日电---金价周三反弹逾1%,因穆迪调降日本债信评级後风险意愿回落,但亚洲实货市场的强劲买需提供支撑.上日金价遭遇18个月最大单日跌幅.
上日金价大跌触发今日亚洲开盘时买兴强劲,现货金XAU=最多上涨1.3%至每盎司1,853.19美元,0655GMT时报1,840.90,涨幅0.6%.
美国期金GCcv1削减稍早跌幅报1,844.00.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。