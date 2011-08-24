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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 15:29 BJT

〔全球金市〕金价继上日大跌後反弹逾1%,受亚洲强劲实货买需支撑

路透新加坡8月24日电---金价周三反弹逾1%,因穆迪调降日本债信评级後风险意愿回落,但亚洲实货市场的强劲买需提供支撑.上日金价遭遇18个月最大单日跌幅.

上日金价大跌触发今日亚洲开盘时买兴强劲,现货金XAU=最多上涨1.3%至每盎司1,853.19美元,0655GMT时报1,840.90,涨幅0.6%.

美国期金GCcv1削减稍早跌幅报1,844.00.

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