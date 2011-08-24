版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 16:04 BJT

《外汇动态》日本财务省的新举措或难以令日圆升值动能熄火

0719GMT--美元兑日圆JPY=仍位于76.60附近,据传卖单在76.85上方积聚.即便日本财务省最新的举措确实更为强硬,但日圆走弱的前景可能仍然有限.

对东京金融机构的外汇仓位进行监控,仅会令这些机构转向其他金融中心,而且可能会令财务省无法了解真实的持仓情况.

对于创立1,000亿美元的信贷工具,如果财务省提供的是以美元计价的贷款,会大大降低潜在用户从公开市场购买美元兑日圆的需求,从而会削弱对延缓日圆升值步伐的部分支持.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐