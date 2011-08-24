《外汇动态》日本财务省的新举措或难以令日圆升值动能熄火

0719GMT--美元兑日圆JPY=仍位于76.60附近,据传卖单在76.85上方积聚.即便日本财务省最新的举措确实更为强硬,但日圆走弱的前景可能仍然有限.

对于创立1,000亿美元的信贷工具,如果财务省提供的是以美元计价的贷款,会大大降低潜在用户从公开市场购买美元兑日圆的需求,从而会削弱对延缓日圆升值步伐的部分支持.(完)