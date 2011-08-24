〔表格〕外资在韩国股市转为买超907亿韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月24日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超907亿韩元,.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
-------------------------------------------------
8月24日 90.7 -33.5 242.6
8月23日 -70.0 425.0 -200.4
8月22日 -239.9 190.7 -190.9
8月19日 -256.8 -311.3 161.5
8月18日 -153.0 -327.0 610.9
8月17日 -9.7 -19.7 -2.1
8月16日 662.0 -193.8 -394.4
8月12日 -279.2 -253.9 491.4
8月11日 -282.6 140.1 108.1
8月10日 -1,275.9 -237.1 1,555.9
8月 9日 -1,171.7 911.3 119.9
8月 8日 -81.6 645.8 -733.3
8月 5日 -405.3 898.0 -572.2
8月 4日 -440.6 -120.5 472.5
8月 3日 -781.5 279.6 717.9
-------------------------------------------------
本月以来 -4,819.1 2,019.5 2,549.4
-------------------------------------------------
今年以来 -5,541.4 2,607.2 4,892.0
-------------------------------------------------(完)
--编译 李富强;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。