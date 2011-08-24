〔中国个股〕华夏银行的第二家村镇银行在云南开业--新闻稿

路透北京8月24日电---由中国华夏银行(600015.SS)发起设立的云南昆明呈贡华夏村镇银行近日开业,这是华夏银行发起设立的全国第二家村镇银行.

公司提供的新闻稿显示,上述村镇银行经银监会云南监管局批准,由华夏作为主发起人,云南城市建设投资有限公司、云南龙润集团有限公司及昆明丰泰投资有限公司共同出资设立.

华夏银行此前发起设立了北京大兴华夏村镇银行.

银监会不久前表示,调整村镇银行组建核准方式,确定主发起行和地点的权限由银监局上收到银监会,由银监会确定主发起行及其设立数量和地点. [ID:nCN1857821]

自2006年银监会调整放宽农村地区银行业准入政策以来,截至2011年5月末,全国共组建村镇银行536家,其中开业440家、筹建96家.(完)