〔中国个股〕华夏银行的第二家村镇银行在云南开业--新闻稿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月24日电---由中国华夏银行(600015.SS)发起设立的云南昆明呈贡华夏村镇银行近日开业,这是华夏银行发起设立的全国第二家村镇银行.
公司提供的新闻稿显示,上述村镇银行经银监会云南监管局批准,由华夏作为主发起人,云南城市建设投资有限公司、云南龙润集团有限公司及昆明丰泰投资有限公司共同出资设立.
华夏银行此前发起设立了北京大兴华夏村镇银行.
银监会不久前表示,调整村镇银行组建核准方式,确定主发起行和地点的权限由银监局上收到银监会,由银监会确定主发起行及其设立数量和地点. [ID:nCN1857821]
自2006年银监会调整放宽农村地区银行业准入政策以来,截至2011年5月末,全国共组建村镇银行536家,其中开业440家、筹建96家.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。