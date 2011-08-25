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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 07:05 BJT

****敬告客户:路透调整基本金属例行报导的直接提取码****

亲爱的客户，您好：

由于英文新闻整合基本金属期货例行报导，目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货，以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头，将统一调整为〔金属期市〕，直接提取码亦统一为[MET/LCN]。

原〔中国期市〕沪铜沪铝的直接提取码[MET/SHCN]将取消。

调整仅限于标头与直接提取码，不影响报导内容及发送频率。

以上调整带来不便，请您谅解。

如有建议，欢迎致电86-10-66271029 或致函 meg.shen@thomsonreuters.com (联系人 沈以文)。(完)

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