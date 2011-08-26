敬告客户:路透调整基本金属例行报导的直接提取码****

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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由于英文新闻整合基本金属期货例行报导，目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货，以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头，将统一调整为〔金属期市〕，直接提取码亦统一为[MET/LCN]。
原〔中国期市〕沪铜沪铝的直接提取码[MET/SHCN]将取消。
调整仅限于标头与直接提取码，不影响报导内容及发送频率。
以上调整带来不便，请您谅解。
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)