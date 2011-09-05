敬告客户:路透调整基本金属例行报导的直接提取码****

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
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由于英文新闻整合基本金属期货例行报导，目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货，以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头，将统一调整为〔金属期市〕，直接提取码亦统一为[MET/LCN]。
原〔中国期市〕沪铜沪铝的直接提取码[MET/SHCN]将取消。
调整仅限于标头与直接提取码，不影响报导内容及发送频率。
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路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。