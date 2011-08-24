《外汇动态》Westpac建议平仓美元兑日圆以外的亚洲货币空头头寸

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0741GMT---Westpac称,平仓此前建议的美元兑日圆以外的亚洲货币空头头寸,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五可能不会给出进一步宽松的强烈信号.
"本周公布的数据和贝南克的杰克森霍尔讲话可能令市场失望的风险暗示,全球资产市场避险情绪可能抬头,进而推高美元兑亚洲货币."Westpac在报告中写道.
该行平仓12个月美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)、一个月美元/韩元NDF和一个月美元/马币NDF空头头寸.该行还表示,将维持1.2078处的美元/坡元多头,并在1.2000下方加仓买入,1.1900附近止损.(完)
--编译 李富强;审校 王洋
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。