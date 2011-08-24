《外汇动态》Westpac建议平仓美元兑日圆以外的亚洲货币空头头寸

0741GMT---Westpac称,平仓此前建议的美元兑日圆以外的亚洲货币空头头寸,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五可能不会给出进一步宽松的强烈信号.

"本周公布的数据和贝南克的杰克森霍尔讲话可能令市场失望的风险暗示,全球资产市场避险情绪可能抬头,进而推高美元兑亚洲货币."Westpac在报告中写道.

该行平仓12个月美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)、一个月美元/韩元NDF和一个月美元/马币NDF空头头寸.该行还表示,将维持1.2078处的美元/坡元多头,并在1.2000下方加仓买入,1.1900附近止损.(完)

--编译 李富强;审校 王洋

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