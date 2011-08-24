〔新兴汇市〕韩元和坡元滑落,亚洲股市走低打压新兴亚洲货币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月24日电---韩国韩元和新加坡坡元周三走软,因银行间投机客及托管银行削减新兴亚洲货币的仓位.此外由于对全球经济和欧债危机的忧虑挥之不去,该地区股市转而走低.
新兴亚洲货币日内稍早一度走坚,因市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)或进一步放款政策以提振美国经济的预期推升股市.
但随着亚洲股市重回平盘下方,这些货币很快就回吐涨幅.这暗示在最近几周股市遭大举抛售後,以及在贝南克讲话之前,投资者仍不愿购买风险资产.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。