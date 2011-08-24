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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 16:02 BJT

〔新兴汇市〕韩元和坡元滑落,亚洲股市走低打压新兴亚洲货币

路透新加坡8月24日电---韩国韩元和新加坡坡元周三走软,因银行间投机客及托管银行削减新兴亚洲货币的仓位.此外由于对全球经济和欧债危机的忧虑挥之不去,该地区股市转而走低.

新兴亚洲货币日内稍早一度走坚,因市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)或进一步放款政策以提振美国经济的预期推升股市.

但随着亚洲股市重回平盘下方,这些货币很快就回吐涨幅.这暗示在最近几周股市遭大举抛售後,以及在贝南克讲话之前,投资者仍不愿购买风险资产.

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