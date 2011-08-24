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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 16:26 BJT

〔路透专访〕智库Ifo预期德国经济将大幅放缓

路透慕尼黑8月24日电---德国智库Ifo经济学家艾柏杰周三向路透表示,德国经济尚未濒临衰退,但正在明显放缓.

稍早Ifo公布数据显示,德国8月企业信心降幅超乎预期;艾柏杰指出,美国经济降温及欧美债务问题是经济前景恶化的主要原因.

艾柏杰称,经济所有领域的景气预期都呈现大幅下滑,股市动荡令消费者紧张,并给企业带来不确定性,利率形势十分严峻,欧洲央行(ECB)必须暂停升息步伐.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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