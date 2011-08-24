〔路透专访〕智库Ifo预期德国经济将大幅放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透慕尼黑8月24日电---德国智库Ifo经济学家艾柏杰周三向路透表示,德国经济尚未濒临衰退,但正在明显放缓.
稍早Ifo公布数据显示,德国8月企业信心降幅超乎预期;艾柏杰指出,美国经济降温及欧美债务问题是经济前景恶化的主要原因.
艾柏杰称,经济所有领域的景气预期都呈现大幅下滑,股市动荡令消费者紧张,并给企业带来不确定性,利率形势十分严峻,欧洲央行(ECB)必须暂停升息步伐.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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