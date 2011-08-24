〔中国票据市场〕转贴利率持续上涨,月末临近机构信贷调控需求难挡

路透北京8月24日电---中国票据市场转贴利率周三持续上涨.交易员表示,虽然今日回购利率明显回落,但是难抵月末机构信贷调控需求的影响,票据转帖利率涨势不改.

"这两天票据转帖利率一直在涨,"上海一国有银行交易员称,"到月底了,每到月底(票据转帖利率)都会涨的;资金利率虽然下来了,但我们感觉实际资金还是挺紧的."

他进一步指出,信贷规模和资金紧张是当前制约票据市场走暖的两大因素.并预计年内信贷规模仍会是稀缺资源,票据转帖利率年内明显回落的可能性不大;票据回购利率,则将随资金面的情况而动.

银行间市场主要回购利率周三跌幅明显,受益于今日部分国电电力可转债申购资金解冻回流.业内人士表示,随着明日国电电力可转债资金全部解冻,主要回购利率有望延续下行趋势. [CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

-----------------------------------------------------

今日 8.6422/8.1595 9.0045/8.5050 9.4890/8.6964

上日 8.6134/8.1145 8.967/8.4495 9.4650/8.6724

-----------------------------------------------------

变动 +2.88bp/+4.50bp +3.75bp/+5.55bp +2.40bp/+2.40bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5771%,较上日的6.5498%续涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1593/3.0953 3.2959/3.2369

上日 3.1545/3.0905 3.2939/3.2367

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)