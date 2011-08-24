《外汇动态》未来一段时间英镑将维持弱势--野村

0823GMT---英镑/美元GBP=D4过去一周表现出众,但是野村认为未来一段时间英镑将维持弱势.

"短期来看,利率差仍很重要,可能足以推动欧元/英镑波动数百个点.但是,只有两个因素能够决定英镑的结构性转变:英国房地产市场和相关借贷数据以及英国银行的表现."野村分析师Geoff Kendrick称.这两样都很疲软,如果欧元区二线国家债务问题恶化,欧元/英镑EURGBP=D4可能大幅下跌.不过总的来说,欧元/英镑料将在0.8500英镑上下波动,危机前主要在0.6600/6700附近波动.

英镑/美元持平于1.6506美元,欧元/英镑小幅下跌至0.8740英镑.(完)

--编译 李富强;审校 隋芬

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