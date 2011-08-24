〔中国债市〕现券收益率微升,市场心态谨慎买气未见明显复苏

路透上海8月24日电---中国银行间债市周三现券收益率微幅走升.虽然资金面情况较前几天有所缓和,但债市仍存在较为严重的谨慎心态,买气并未出现明显复苏,再加上一些利空传言的冲击,现券收益率不跌反升.

交易员指出,有市场传言央行拟将理财产品由表外业务转为表内业务,并要补缴保证金,机构担忧传言若成真,资金面可能遭受重创,压制现券买气的复苏.

"大家都在传央行要整顿理财产品,不知道是不是真的."华南一银行交易员称,"如果真的要(将理财产品)转到表内,光保证金可能就需要缴几千亿."

他并表示,对于紧缩调控和一些利空传言,机构心态谨慎,宁愿采取观望态度,也不愿冒险建仓,谨慎心理羁绊了债市回暖步伐,预计近期现券收益率还将继续盘整.

首日上市的10年期固息国债110019券CN110019=CFXS成交居首,收报99.82元,对应收益率3.9522%,成交117.51亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.7774 4.4481

上日 4.2456 5.1985

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7214/3.6594

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6503/3.5833

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2089/4.1439

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