〔日圆汇率〕日本政府加强监控汇市,创立1,000亿美元信贷工具(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 财务大臣野田佳彦警告,准备好必要时采取果断汇市行动
* 日央行称密切注意日圆走势对经济的影响
* 市场质疑政府措施效果,聚焦于干预
路透东京8月24日电---日本政府周三宣布为投资于海外的企业提供一项1,000亿美元信用额度,这是日本当局多年来第三度利用外汇储备资源,另外,日本政府亦加强监看金融机构货币仓位情况,以期抑制日圆升势.
日本财务省计画与日本银行业者联合提供美元贷款,提供对象为计画赴海外投资的企业,财务省并表示,希望"鼓励民间部门将日圆转换为外币,以稳定市场."
财务大臣野田佳彦表示,他希望这些措施将扭转日圆过度升值现象.
但美元兑日圆走跌,因当局并未明确提及干预汇市,令市场感到失望,市场亦怀疑新措施是否能有效扭转美元走弱趋势.
"当这麽巨大的市场力量在推升日圆,政府能够作到的有其限度.这项工具不会抑制日圆升势,"美国银行东京资深汇市策略师藤井知子称.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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