〔日圆汇率〕日本政府加强监控汇市,创立1,000亿美元信贷工具(更新版)

(新增细节)

* 财务大臣野田佳彦警告,准备好必要时采取果断汇市行动

* 日央行称密切注意日圆走势对经济的影响

* 市场质疑政府措施效果,聚焦于干预

路透东京8月24日电---日本政府周三宣布为投资于海外的企业提供一项1,000亿美元信用额度,这是日本当局多年来第三度利用外汇储备资源,另外,日本政府亦加强监看金融机构货币仓位情况,以期抑制日圆升势.

日本财务省计画与日本银行业者联合提供美元贷款,提供对象为计画赴海外投资的企业,财务省并表示,希望"鼓励民间部门将日圆转换为外币,以稳定市场."

财务大臣野田佳彦表示,他希望这些措施将扭转日圆过度升值现象.

但美元兑日圆走跌,因当局并未明确提及干预汇市,令市场感到失望,市场亦怀疑新措施是否能有效扭转美元走弱趋势.