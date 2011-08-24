《中国新债预测》国开行新债利率预测均值一年固息4.25%、三年浮息88bp

* 招标品种: 国开行一年固息债 三年浮息债(一年定存基准)

* 招标金额: 至多160亿元人民币 至多200亿元

* 预测均值: 4.25% 88bp

* 预测区间: 4.20%-4.35% 80-90bp

* 招标时间: 周四(25日)上午10:00-11:00 周四(25日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 七位(银行、券商) 八位(银行、券商)

路透北京8月24日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行一年期固息债和三年期浮息债.尽管近期投资者对金融债的热情颇高,但资金面存收紧忧虑,且明日两只债期限较短,制约了投资者买入意愿,预计它们的中标结果大致接近于二级市场,预测均值分别为落于4.25%和88基点(bp).

"两期债都比较短,收益率吸引力一般."北京一券商分析师表示,估计明日两期债的需求"不会很强,也不会很弱".

北京一银行交易员还称,最近回购利率有所走升,这使得做多债市热情略有消退,也制约了明日金融债的需求.

中央国债登记结算公司浮息金融债收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,三年期浮息(一年定存基准)政策金融债最新收益率报92.24bp.

剩馀期限近1.2年的国开行金融债100229券CN100229=CFXS最新报98.43元,对应收益率为4.2753%.

北京时间16:24,中国货币市场利率指标--七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS4.4480%,较昨日5.1985%大幅降低,但较上周总体3.6%的平均水平已经上升.

上述两期债为国开行今年第49和50期金融债.具体条款如下:

第49期 第50期

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发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 一年 三年

招标时间 8月25日10:00-11:00 8月25日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 9月1日 9月1日

起息日 9月1日 9月1日

发行期 8月26日-9月1日 8月26日-9月1日

上市日 9月5日 9月7日

基本承销额 有 有

付息频率 按年付息 按半年付息

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)