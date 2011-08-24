〔中国期市〕伦铜与沪铜均小跌,经济担忧继续令市场承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月24日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三回吐稍早涨幅,追随股市走低,因经济担忧不散,抵消了对美国再推刺激举措的预期.
0817 MGT,LME三个月期铜CMCU3跌0.4%,报每吨8,811美元,前交易日上涨1.5%.
上海主力11月期铜合约SCFc3跌0.3%,收报每吨66,470元人民币,昨日曾上涨1.1%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。