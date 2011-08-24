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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 16:45 BJT

〔中国期市〕伦铜与沪铜均小跌,经济担忧继续令市场承压

路透上海8月24日电---伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三回吐稍早涨幅,追随股市走低,因经济担忧不散,抵消了对美国再推刺激举措的预期.

0817 MGT,LME三个月期铜CMCU3跌0.4%,报每吨8,811美元,前交易日上涨1.5%.

上海主力11月期铜合约SCFc3跌0.3%,收报每吨66,470元人民币,昨日曾上涨1.1%.

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