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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 16:47 BJT

〔新债招标〕中国国电集团82亿元一年期短融,票面利率5.41%--路透数据

路透上海8月24日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国国电集团公司周三簿记建档发行的82亿元人民币

一年期短期融资券,票面利率为5.41%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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国电集团 82 82 12 5.41% 国开行 AAA 8/25 8/26

中信银行

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国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).

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--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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