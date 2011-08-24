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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 16:52 BJT

〔新债招标〕中国联合网络通信150亿一年期短融,票面利率5.23%--路透数据

路透上海8月24日电---路透数据NEWISSUEC显示,香港上市公司--中国联通(0762.HK)的全

资国内运营公司--中国联合网络通信有限公司周三簿记建档发行的150亿元人民币一年期短

期融资券,票面利率5.23%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国联合 150 150 12 5.23% 光大银行 AAA 8/25 8/26

网络通信 工商银行

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中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票

据的收益率估值走势出现分化,其中短端续降或持稳,下跌品种降幅较上周的逾10个基点(bp)明显缩窄,长端则

以微涨居多.[ID:nCN1915285](完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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