〔新债招标〕中国联合网络通信150亿一年期短融,票面利率5.23%--路透数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月24日电---路透数据NEWISSUEC显示,香港上市公司--中国联通(0762.HK)的全
资国内运营公司--中国联合网络通信有限公司周三簿记建档发行的150亿元人民币一年期短
期融资券,票面利率5.23%.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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中国联合 150 150 12 5.23% 光大银行 AAA 8/25 8/26
网络通信 工商银行
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中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票
据的收益率估值走势出现分化,其中短端续降或持稳,下跌品种降幅较上周的逾10个基点(bp)明显缩窄,长端则
以微涨居多.[ID:nCN1915285](完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。