〔表格〕美国7月耐久财订单增长4.0%,好于预估

路透8月24日电---美国商务部周三公布:

* 美国7月耐久财(耐用品)订单增长4.0%(预估为成长2.0%),6月为下滑1.3%(前值为下滑1.9%).

* 美国7月扣除运输的耐久财订单成长0.7%(预估为下滑0.5%),6月为成长0.6%(前值为成长0.4%).

* 美国7月扣除国防的耐久财订单成长4.8%(预估为成长3.2%),为2010年9月来最大升幅,6月为下滑0.9%(前值为下滑1.6%).