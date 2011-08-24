〔表格〕美国7月耐久财订单增长4.0%,好于预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月24日电---美国商务部周三公布:
* 美国7月耐久财(耐用品)订单增长4.0%(预估为成长2.0%),6月为下滑1.3%(前值为下滑1.9%).
* 美国7月扣除运输的耐久财订单成长0.7%(预估为下滑0.5%),6月为成长0.6%(前值为成长0.4%).
* 美国7月扣除国防的耐久财订单成长4.8%(预估为成长3.2%),为2010年9月来最大升幅,6月为下滑0.9%(前值为下滑1.6%).
* 美国7月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.5%(预估为下滑1.0%),6月为成长0.6%(前值为成长0.4%).
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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