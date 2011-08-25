《热点透视》足坛豪门曼联上市案自成一格,合理估值难有判断标准

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撰稿 Quentin Webb 编译 沈以文

路透伦敦8月24日电---英格兰足坛顶级俱乐部--曼彻斯特联队的上市计划,因种种特殊条件而自成一格.

曼联是英格兰足球超级联赛卫冕冠军,在世界体坛举足轻重,也把这份影响力转化为天价赞助商合约.不过,曼联俱乐部打算在新加坡挂牌上市,可能集资达10亿美元的计划,将超过现任老板当初买下曼联时所支付的高价.

格雷泽家族(Glazer)六年前举债买下曼联让股票下市,被许多球迷视为眼中钉.现在它们考虑在新加坡上市,虽然尚未正式宣布,但市场传言将集资10亿美元,约占总股本30%.

目前还不清楚曼联此次挂牌是否将发行新股.但假设上市结构是由三分之二旧股和三分之一新股组成,粗估曼联价值为略高于33亿美元.集资额中的3亿美元用于偿还俱乐部目前为5.6亿美元的净债务後,意味着曼联的估价接近36亿美元.以摩根大通计算截至6月30日当年度曼联之未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约1.14亿英镑(1.87亿美元)来计算,曼联估值相当于EBITDA的19倍.这远远高于其他足球俱乐部上市时的水准,也高于格雷泽家族六年前买下曼联时的16倍.

这并不表示曼联不是个定价合理的优质投资标的.赞助合约几乎全是利润,海外转播权利金也越来越贵.在亚洲进行路演,是抬高这两项利润前景的良机,尤其在新兴市场.而且从足坛转会费动辄飙到天价的标准来看,曼联算是把钜额球员薪资控制得不错,不到收入的一半.

但这宗投资案还有很多方面与它的高估值不符.有意入股的投资者只持有少数股权、球会总部在七千英里之外、而且这个行业几乎没有几个分析师在追踪,能与之相较的上市俱乐部也很少.真正能拿来对比的上市公司可能是普拉达(Prada)(1913.HK)或者新秀丽(Samsonsite)(1910.HK)--这两家都是利润率很高的西方企业,强大的品牌力为同业设置很高的上市门槛.普拉达和新秀丽目前价格分别是EBITDA的11.7倍和13.6倍.如果曼联要卖出更高价,必须寄望买股金主是以忠实球迷身分为优先行动考量,而投资者身分退居其次.(完)