《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
铁道部 800
=============================================================================================
国家电网 600 农行及中行等
=============================================================================================
中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
=============================================================================================
中石油集团 1,000 工行及农行等
=============================================================================================
中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
=============================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
=============================================================================================
*江苏扬农 6 3 12 8/29簿记建档 农业银行 AA- 8/31 9/1
化工集团
=============================================================================================
*南通四建集团 5 2.5 12 8/29簿记建档 农业银行 AA- 8/31 9/1
=============================================================================================
*山东魏桥 20 2 12 8/29簿记建档 招商银行 AA- 8/31 9/1
创业集团 8 12 8/29簿记建档 招商银行 AA- 8/31 9/1
(中债增进公司就品种二的8亿元本息提供担保)
=============================================================================================
*湘电集团 7 1.6 12 8/30簿记建档 民生银行 AA 8/31 9/1
=============================================================================================
*鹏博士 7 4 12 8/31簿记建档 兴业银行 AA- 9/1 9/2
(600804.SS)
=============================================================================================
*惠天热电 4 2 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA- 8/31 9/1
(000692.SZ)
=============================================================================================
江苏盐业集团 7 4 12 8/25簿记建档 工商银行 AA 8/26 8/29
=============================================================================================
石药集团 6 3 12 8/25簿记建档 光大银行 AA 8/26 8/29
=============================================================================================
龙煤矿业集团 10 10 12 8/25簿记建档 兴业银行 AA+ 8/26 8/29
=============================================================================================
光明食品集团 30 10 12 8/26簿记建档 上海银行 AA+ 8/29 8/30
建设银行
=============================================================================================
横店集团控股 28 13 12 8/26簿记建档 中国银行 AA+ 8/29 8/30
光大银行
=============================================================================================
山东钢铁集团 22 22 12 8/26簿记建档 中国银行 AAA 8/29 8/30
(浮息,半年定存基准) 招商银行
=============================================================================================
中国中冶 30 30 12 8/30簿记建档 工商银行 AAA 8/31 9/1
(1618.HK)(601618.SS) 国开行
=============================================================================================
正泰集团 10 5 12 8/30簿记建档 农业银行 AA 8/31 9/1
=============================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=============================================================================================
*兵器工业集团 120 15 5 8/31簿记建档 建行/招行 AAA 9/1 9/2
=============================================================================================
怡亚通 5 5 3 8/25簿记建档 建设银行 AA- 8/26 8/29
(002183.SZ)
=============================================================================================
首都公路 10 10 3 8/25簿记建档 工商银行 AAA 8/26 8/29
发展集团
=============================================================================================
凌云股份 5 5 3 8/25簿记建档 招商银行 AA 8/26 8/29
(600480.SS)
=============================================================================================
无锡国联 -- 6 5 8/25簿记建档 兴业银行 AA+ 8/26 8/29
发展集团 民生银行
=============================================================================================
重庆国有 14 6 5 8/25簿记建档 国开行 AA+ 8/26 8/29
文化公司
=============================================================================================
安徽能源集团 12 12 3 8/26簿记建档 招商银行 AA+ 8/29 8/30
=============================================================================================
中国生物 24 16 3 8/30簿记建档 兴业银行 AA+ 8/31 9/1
技术集团 交通银行
=============================================================================================
注:*代表新增.(完)
--整理 曲伟治; 审校 曾菱
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。