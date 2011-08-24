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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 17:31 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*江苏扬农 6 3 12 8/29簿记建档 农业银行 AA- 8/31 9/1

化工集团

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*南通四建集团 5 2.5 12 8/29簿记建档 农业银行 AA- 8/31 9/1

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*山东魏桥 20 2 12 8/29簿记建档 招商银行 AA- 8/31 9/1

创业集团 8 12 8/29簿记建档 招商银行 AA- 8/31 9/1

(中债增进公司就品种二的8亿元本息提供担保)

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*湘电集团 7 1.6 12 8/30簿记建档 民生银行 AA 8/31 9/1

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*鹏博士 7 4 12 8/31簿记建档 兴业银行 AA- 9/1 9/2

(600804.SS)

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*惠天热电 4 2 12 8/30簿记建档 兴业银行 AA- 8/31 9/1

(000692.SZ)

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江苏盐业集团 7 4 12 8/25簿记建档 工商银行 AA 8/26 8/29

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石药集团 6 3 12 8/25簿记建档 光大银行 AA 8/26 8/29

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龙煤矿业集团 10 10 12 8/25簿记建档 兴业银行 AA+ 8/26 8/29

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光明食品集团 30 10 12 8/26簿记建档 上海银行 AA+ 8/29 8/30

建设银行

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横店集团控股 28 13 12 8/26簿记建档 中国银行 AA+ 8/29 8/30

光大银行

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山东钢铁集团 22 22 12 8/26簿记建档 中国银行 AAA 8/29 8/30

(浮息,半年定存基准) 招商银行

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中国中冶 30 30 12 8/30簿记建档 工商银行 AAA 8/31 9/1

(1618.HK)(601618.SS) 国开行

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正泰集团 10 5 12 8/30簿记建档 农业银行 AA 8/31 9/1

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*兵器工业集团 120 15 5 8/31簿记建档 建行/招行 AAA 9/1 9/2

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怡亚通 5 5 3 8/25簿记建档 建设银行 AA- 8/26 8/29

(002183.SZ)

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首都公路 10 10 3 8/25簿记建档 工商银行 AAA 8/26 8/29

发展集团

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凌云股份 5 5 3 8/25簿记建档 招商银行 AA 8/26 8/29

(600480.SS)

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无锡国联 -- 6 5 8/25簿记建档 兴业银行 AA+ 8/26 8/29

发展集团 民生银行

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重庆国有 14 6 5 8/25簿记建档 国开行 AA+ 8/26 8/29

文化公司

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安徽能源集团 12 12 3 8/26簿记建档 招商银行 AA+ 8/29 8/30

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中国生物 24 16 3 8/30簿记建档 兴业银行 AA+ 8/31 9/1

技术集团 交通银行

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注:*代表新增.(完)

--整理 曲伟治; 审校 曾菱

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