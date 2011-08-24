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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 17:41 BJT

(重发)〔投行观点〕巴克莱调整今明两年主要金属价格预估

(重发以优化段落显示)

路透8月24日电---巴克莱调整主要金属价格预估:

* 预计2011年伦敦金属交易所(LME)现货铜均价为每吨10,321美元;

* 预计2012年LME现货铜均价为每吨12,000美元;

* 预计2011年LME现货铝均价为每吨2,613美元;

* 预计2012年LME现货铝均价为每吨2,750美元;

* 预计2011年现货银均价为每盎司36.7美元;

* 预计2012年现货银均价为每盎司35美元;

* 预计2011年现货金均价为每盎司1,624美元;

* 预计2012年现货金均价为每盎司2,000美元.(完)

--编译 艾茂林;审校 丁琦

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