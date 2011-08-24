(重发)〔投行观点〕巴克莱调整今明两年主要金属价格预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透8月24日电---巴克莱调整主要金属价格预估:
* 预计2011年伦敦金属交易所(LME)现货铜均价为每吨10,321美元;
* 预计2012年LME现货铜均价为每吨12,000美元;
* 预计2011年LME现货铝均价为每吨2,613美元;
* 预计2012年LME现货铝均价为每吨2,750美元;
* 预计2011年现货银均价为每盎司36.7美元;
* 预计2012年现货银均价为每盎司35美元;
* 预计2011年现货金均价为每盎司1,624美元;
* 预计2012年现货金均价为每盎司2,000美元.(完)
--编译 艾茂林;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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