(重温稿)《中国公开市场预测》三个月央票发行量减少,收益率料将追随一年期走稳

* 三个月期央票发行量减少近六成

* 一二级市场仍有约17个基点(bp)的倒挂

* 收益率料将追随一年期品种止升走稳

路透上海8月24日电---中国央行周四将发行30亿元人民币三个月期央行票据,发行量较上周缩减近六成.目前,该期限央票一二级市场仍有约17个基点(bp)的倒挂,央票吸引力有限.业内人士预计,本期央票收益率料将追随此前一年期品种止升走稳.

央行上周四招标的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%;同时还发行10亿元三年期央票,中标利率3.97%,均较上次走升约8个基点.当日并进行了90亿元91天期正回购操作.

此前上调央票发行收益率,上海一银行分析员认为,其目的在于缩小一二级利差水平,增强公开市场回笼能力.若央票收益率走稳,势必从心理上平复投资者紧缩情绪,二级市场收益率有望回落.届时倒挂程度将降低,央票吸引力也会增强.

"既然一年都没动,(三个月收益率)还是持平吧."他表示.

周二招标发行的30亿元一年期央票,发行收益率持平于3.5840%,此举极大地平复了机构对升息的担忧情绪.[ID:nCN1914467]

对于发行量缩减近六成,他指出,与本周到期量锐减不无关系,且资金也较紧俏.同时,需要关注明日正回购操作量.不过,既然公开市场到期量不多,央行操作力度也不会过于强势.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月央票最新收益率为3.3320%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已连续五周净投放,累计金额达2,030亿元,其中上周净投放量为380亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 30

(周四) 30

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 250

正回购到期 --

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