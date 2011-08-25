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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 09:20 BJT

〔中国公开市场〕今日进行30亿元91天正回购,本周净投放160亿元--业内人士

路透上海8月25日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行30亿元人民币91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放160亿元.

央行稍晚还将发行30亿元三个月期央行票据,发行量较上周缩减近六成.业内人士预计,本期央票收益率将追随此前一年期品种止升走稳.

周二招标的30亿元一年期央票,发行收益率持平于3.5840%,此举极大地平复了机构对升息的担忧情绪.[ID:nCN1914467]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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