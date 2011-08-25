〔中国公开市场〕今日进行30亿元91天正回购,本周净投放160亿元--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月25日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行30亿元人民币91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放160亿元.
央行稍晚还将发行30亿元三个月期央行票据,发行量较上周缩减近六成.业内人士预计,本期央票收益率将追随此前一年期品种止升走稳.
周二招标的30亿元一年期央票,发行收益率持平于3.5840%,此举极大地平复了机构对升息的担忧情绪.[ID:nCN1914467]
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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