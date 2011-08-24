〔中港股市〕港股和沪市均收低,中资保险股挫跌构成拖累

* 恒生指数下跌2.1%,沪综指收低0.5%

* 中国人寿挫跌,因中期业绩逊于预期

* 平安保险下跌,因周二收盘时有批量股票交易被执行,相当于其上市交易股票的3.8%.

* 沪市成交量低迷,因流动性紧张

路透香港/上海8月24日电---香港股市和中国沪市周三均收低,因中资保险股挫跌,突显出在市况脆弱的环境下,市场人士不愿意持有那些中期业绩疲弱的公司股票.

企业财报依然是市场关注焦点.中国大陆的数家重量级公司在收盘後公布业绩,如中海油(0883.HK)和中国联通(0762.HK),都发布了优于预期的财报.但市场走势依旧挣扎,试图从8月初的动荡中恢复元气.