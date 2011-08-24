〔中港股市〕港股和沪市均收低,中资保险股挫跌构成拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数下跌2.1%,沪综指收低0.5%
* 中国人寿挫跌,因中期业绩逊于预期
* 平安保险下跌,因周二收盘时有批量股票交易被执行,相当于其上市交易股票的3.8%.
* 沪市成交量低迷,因流动性紧张
路透香港/上海8月24日电---香港股市和中国沪市周三均收低,因中资保险股挫跌,突显出在市况脆弱的环境下,市场人士不愿意持有那些中期业绩疲弱的公司股票.
企业财报依然是市场关注焦点.中国大陆的数家重量级公司在收盘後公布业绩,如中海油(0883.HK)和中国联通(0762.HK),都发布了优于预期的财报.但市场走势依旧挣扎,试图从8月初的动荡中恢复元气.
"留在场中的资金是短线操作,且投资者非常紧张."国泰君安驻香港的首席投资策略师蒋有衡表示,"在缺乏政策面消息指引的情况下,任何降评讯息都将对股价造成严重影响."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。