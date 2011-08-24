〔投行观点〕澳新银行上调金价预估,并称金价料于明年第二季见顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月24日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)周三上调金价预估,称其预计金价将在2012年第二季达到每盎司2,200美元的峰值.
澳新银行将2011年第三季平均金价预估自稍早的每盎司1,580美元上调至1,900美元,并将2011年第四季平均金价预估自稍早的每盎司1,590美元上调至1,970美元.
此外,澳新银行还将2012年第一季平均金价预估自稍早的每盎司1,560美元上调至2,100美元,且将2012年第四季平均金价预估自稍早的每盎司1,445美元上调至1,850美元.
"2012年稍晚到2013年,金价面临的阻力料将增强,因为市场将为美国联邦储备理事会(美联储,FED)结束极度宽松货币政策做好准备,"该行在致客户的报告中称.
澳新银行表示,对美国经济面临巨大挑战的担忧已令美元自身的避险地位大大下降,从而促使投资者涌入金市.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。