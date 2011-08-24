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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 18:54 BJT

〔东南亚股市〕下跌,市场等待美联储主席贝南克讲话

路透曼谷8月24日电---东南亚股市周三下跌,穆迪调降日本主权债信评级令投资者警惕风险资产,同时损及该地区市场人气.

今日稍早,由于市场揣测美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能进一步放款政策来提振美国经济,市场因此走高,但此後市场未能保持住该涨幅.

券商表示,部分市场在当地买家入场买入绩优股後,跌势受抑,印尼股市.JKSE便是如此.

印尼Waterfront证券研究主管Jemmy Paul说,"外资卖超似乎未能吓住当地买家.日本债信评级遭下调是穆迪相对于惠誉和标普行为的调整.这主要只会影响日本,而非其它国家."

汤森路透数据显示,印尼股市.JKSE收低0.9%,外资卖超5,700万美元.

新加坡股市.FTSTI跌1.6%.马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI跌幅均略低,在1%左右.菲律宾股市.PSI亦小跌0.2%.

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