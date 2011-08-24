〔东南亚股市〕下跌,市场等待美联储主席贝南克讲话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月24日电---东南亚股市周三下跌,穆迪调降日本主权债信评级令投资者警惕风险资产,同时损及该地区市场人气.
今日稍早,由于市场揣测美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能进一步放款政策来提振美国经济,市场因此走高,但此後市场未能保持住该涨幅.
券商表示,部分市场在当地买家入场买入绩优股後,跌势受抑,印尼股市.JKSE便是如此.
印尼Waterfront证券研究主管Jemmy Paul说,"外资卖超似乎未能吓住当地买家.日本债信评级遭下调是穆迪相对于惠誉和标普行为的调整.这主要只会影响日本,而非其它国家."
汤森路透数据显示,印尼股市.JKSE收低0.9%,外资卖超5,700万美元.
新加坡股市.FTSTI跌1.6%.马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI跌幅均略低,在1%左右.菲律宾股市.PSI亦小跌0.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。