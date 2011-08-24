〔美国数据〕8月19日当周购房抵押贷款申请降至15年低点--MBA

路透纽约8月24日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国购房抵押贷款申请降至近15年低点,因对于美国经济状况的担忧令房屋买家不愿出手.

MBA表示,8月19日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI下降2.4%至699.1.

MBA表示,8月19日止当周经季节调整的购房贷款申请指数大跌5.7%至157.9,创下1996年12月以来的最低.经季节调整的再融资指数USMGR=ECI下跌1.7%至3,850.6,因利率上升.

MBA高层Mike Fratantoni表示:"金融市场的又一波动荡,加之经济前景不确定,使得潜在购房人出于观望,购房贷款申请降至15年低点."

再融资占整体抵押贷款申请的比例升至79.8%,上周为78.8%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.39%,高于前一周的4.32%.(完)

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