〔伦敦美债〕公债期货价格小涨,市场等待贝南克讲话

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月24日电---美国公债价格周三在欧洲市场小幅上涨,美股料将低开,尽管在周五美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克讲话之前,市场走势或会受限.
美国公债期货TYv1小涨2/32至130-25/64,因美国股指期货走势暗示美股将低开.但在贝南克杰克森霍尔央行年会演讲之前,市场交投清淡.
在一系列疲弱的经济数据和成长报告公布後,部分投资者正关注贝南克讲话,已寻求有关第三轮量化宽松措施的暗示.
不过,市场人士认为上述预期或落空,届时美联储可能会承认美国经济疲弱,但不太可能推出新的宽松举措.若如此,将令美国公债投资者失望.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。