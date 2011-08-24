〔伦敦美债〕公债期货价格小涨,市场等待贝南克讲话

路透伦敦8月24日电---美国公债价格周三在欧洲市场小幅上涨,美股料将低开,尽管在周五美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克讲话之前,市场走势或会受限.

美国公债期货TYv1小涨2/32至130-25/64,因美国股指期货走势暗示美股将低开.但在贝南克杰克森霍尔央行年会演讲之前,市场交投清淡.

在一系列疲弱的经济数据和成长报告公布後,部分投资者正关注贝南克讲话,已寻求有关第三轮量化宽松措施的暗示.