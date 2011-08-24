〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差延续跌势,受供应忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月24日电---亚洲柴油市场周三第二天走软,受日本和台湾供应将增加的前景拖累.
路透数据显示,0830GMT,柴油9/10月合约跨月价差跌至两周低位每桶正价差0.17美元,下跌0.03美元.柴油9月裂解价差下跌0.17美元,至每桶17.47美元.
柴油的现货价差亦走软,指标含硫0.5%的柴油现货价差走阔0.05美元,至每桶0.50美元.实货市场没有交易达成.
周四公布的官方数据显示,截止8月20日当周,日本柴油出口量增长约20%,至逾150万桶.
台湾方面,交易商表示,台塑石化旗下仍处于关闭状态的两个常压蒸馏单元(CDU)可能最早将在本月底前重启,同时这个日产54万桶炼厂的出口或将在9月下半段内抵达市场.
9月柴油裂解价差下跌0.17美元,至每桶较迪拜原油升水17.47美元.
航煤裂解价差微跌0.22美元,至每桶19.82美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 123.95 124.35 124.15 124.15 0.00 0.00
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.55 121.95 121.75 121.75 0.00 0.00
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.70 123.10 122.90 122.80 +0.10 +0.08
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.05 124.45 124.25 124.30 -0.05 -0.04
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.25 122.20 +0.05 +0.04
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.42 122.34 +0.08 +0.07 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。