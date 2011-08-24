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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 20:01 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差延续跌势,受供应忧虑拖累

路透新加坡8月24日电---亚洲柴油市场周三第二天走软,受日本和台湾供应将增加的前景拖累.

路透数据显示,0830GMT,柴油9/10月合约跨月价差跌至两周低位每桶正价差0.17美元,下跌0.03美元.柴油9月裂解价差下跌0.17美元,至每桶17.47美元.

柴油的现货价差亦走软,指标含硫0.5%的柴油现货价差走阔0.05美元,至每桶0.50美元.实货市场没有交易达成.

周四公布的官方数据显示,截止8月20日当周,日本柴油出口量增长约20%,至逾150万桶.

台湾方面,交易商表示,台塑石化旗下仍处于关闭状态的两个常压蒸馏单元(CDU)可能最早将在本月底前重启,同时这个日产54万桶炼厂的出口或将在9月下半段内抵达市场.

9月柴油裂解价差下跌0.17美元,至每桶较迪拜原油升水17.47美元.

航煤裂解价差微跌0.22美元,至每桶19.82美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.95 124.35 124.15 124.15 0.00 0.00

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.55 121.95 121.75 121.75 0.00 0.00

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.70 123.10 122.90 122.80 +0.10 +0.08

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.05 124.45 124.25 124.30 -0.05 -0.04

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.25 122.20 +0.05 +0.04

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.42 122.34 +0.08 +0.07 (完)

--编译 许娜;审校 王洋

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