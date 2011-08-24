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公司新闻(中文) | 2011年 8月 24日 星期三 20:11 BJT

〔英国个股〕必和必拓执行长称未见近期市场波动对需求造成实质性影响

路透伦敦8月24日电---矿业巨擘必和必拓(BLT.L)执行长称:

* 尚未看到近期市场波动对需求造成实质性影响

* 最大的挑战或许来自供给方面

* 对并购仍然乐观

* 认为基本金属、石油和钾肥领域是可能的并购关注焦点.(完)

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