〔国际油市〕亚洲石脑油价格升至三周高位,裂解价差徘徊在三个半月高点

路透新加坡8月24日电---亚洲石脑油价格周三升至三周高位,受布兰特原油期货的支撑.同时裂解价差徘徊在三个半月高点附近,因人气持坚.

韩国Samsung Total买入约5万吨公开规格石脑油,成本加运费的支付价格为较日本现货每吨升水4.00-5.00美元,类似于LG化学周二的支付价格.

市场供给或亦受到对重质原油依赖较高的精炼厂的影响,重质原油通常会产出较低产量的石脑油.

汽油裂解价差反弹至两日高位,但当前处于每桶10美元上方,因需求稳健,但尚不清楚台塑石化何时取消其供给的不可抗力影响.

台塑石化虽重启了三个炼油装置中的一个,但其并未证实该公司是否会很快重启另外两个.

日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨1.50美元,至每吨955.00美元.

10月上半月和11月上半月互换逆价差走阔1.00美元至每吨6.00美元,为5月18日来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上涨0.97美元至每吨升水137.05美元,为5月12日触及156.60美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.08美元至每桶16.21美元,为两日最高.

汽油裂解价差涨0.18美元,至每桶10.84美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 954.50/955.50 953.50 +1.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 103.64/103.74 103.52 +0.17

9月石脑油互换NAF-1M-S 945.50/947.50 946.25 +0.25

10月石脑油互换NAF-2M-S 941.50/943.50 942.75 -0.25

97号现货汽油GL97-SIN 126.86/126.96 124.40 +2.51

95号现货汽油GL95-SIN 123.75/123.85 121.70 +2.10

92号现货汽油GL92-SIN 119.85/119.95 119.65 +0.25

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.16/16.26 16.13 +0.08 (完)