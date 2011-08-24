〔美国经济〕美国CBO下调预算赤字预估,并预计2011年GDP将增长2.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月24日电---美国国会预算办公室(CBO)周三表示:
* 预计2011财年度预算赤字相当于GDP的8.5%,之前预估为9.3%
* 预计2011财年预算赤字为1.284万亿美元(之前预估为1.399万亿美元)
* 预计2012年美国失业率为8.7%
* 预计2012财年预算赤字为9,730亿美元(此前预估为1.081万亿美元)
* 预计截至2021年的10年期间累计预算赤字为3.487万亿美元(此前预估为6.737万亿美元)
* 预计2016财年预算赤字为2,780亿美元,此前预估为6,350亿美元
* 下调美国预算赤字预估主因赤字削减协议的达成及较低的利率水准
* 预计美国2011年GDP将增长2.4%,2012年将增长2.6%(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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