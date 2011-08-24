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市场报道 | 2011年 8月 24日 星期三 21:49 BJT

〔美国经济〕美国CBO下调预算赤字预估,并预计2011年GDP将增长2.4%

路透华盛顿8月24日电---美国国会预算办公室(CBO)周三表示:

* 预计2011财年度预算赤字相当于GDP的8.5%,之前预估为9.3%

* 预计2011财年预算赤字为1.284万亿美元(之前预估为1.399万亿美元)

* 预计2012年美国失业率为8.7%

* 预计2012财年预算赤字为9,730亿美元(此前预估为1.081万亿美元)

* 预计截至2021年的10年期间累计预算赤字为3.487万亿美元(此前预估为6.737万亿美元)

* 预计2016财年预算赤字为2,780亿美元,此前预估为6,350亿美元

* 下调美国预算赤字预估主因赤字削减协议的达成及较低的利率水准

* 预计美国2011年GDP将增长2.4%,2012年将增长2.6%(完)

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