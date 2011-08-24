〔美国热股〕瑞银将Nasdaq OMX Group评级从中性上调至买入,後者小涨

路透纽约8月24日电---瑞银将Nasdaq OMX Group Inc(NDAQ.O)评级从中性上调至买入,指因该公司股价相当于2012年预估获利的八倍,价值良好.

瑞银称,"我们认为Nasdaq在交易所行业中发展非常多元化,目前该行业交易价折让较深."并补充称,该交易所的多元化发展防范其出现低迷走势.

在周三早盘交易中,Nasdaq OMX Group股价小涨0.63%至22.49美元.(完)