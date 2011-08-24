〔美国热股〕瑞银将Nasdaq OMX Group评级从中性上调至买入,後者小涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月24日电---瑞银将Nasdaq OMX Group Inc(NDAQ.O)评级从中性上调至买入,指因该公司股价相当于2012年预估获利的八倍,价值良好.
瑞银称,"我们认为Nasdaq在交易所行业中发展非常多元化,目前该行业交易价折让较深."并补充称,该交易所的多元化发展防范其出现低迷走势.
在周三早盘交易中,Nasdaq OMX Group股价小涨0.63%至22.49美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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