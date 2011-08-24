〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差仍持坚,但成交量减少

路透新加坡8月24日电---亚洲燃料油市场周三延续涨势,因买兴依然浓厚,但即期月份成交量逊于昨日的逾100万吨水平.

即期9月/10月跨月价差飙升至两个月高位每吨逆价差逾6.00美元,成交量自逾20万吨降至约5万吨.9月裂解价差反弹至每桶较迪拜原油贴水窄于5.00美元的水平,尽管原油持稳.

一位在新加坡的西方交易员说:"从供给方面看,首先会变差,之後方能转好.我认为9月的到岸量将少于300万吨,多数将集中在月度尾段."

"不过看似10月整体状况将好很多,已经预定了大量的船货.不过有很多是高密度、高黏度需要混合的油品,因此我认为还不至于出现供给突然就过剩了."

过去一周一直在走坚的现货价差进一步飙升,380-cst级别现货价差飙升逾1.00美元至每吨6.00美元上方,创下7月1日以来的最高,受BP强劲买盘提振.

9月裂解价差反弹0.40美元,报每桶较迪拜原油贴水4.72美元.10月裂解价差反弹同样幅度,报每桶贴水5.51美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 655.70 656.10 655.90 651.75 4.15 0.64

现货380CST燃料油 FO380-SIN 649.25 649.75 649.50 645.00 4.50 0.70

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 655.00 657.00 656.00 653.00 3.00 0.46

380CST船用燃料油升水 5.75 7.25 6.50 8.00 -1.50

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 5.75 5.63 5.30 0.33 6.13

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.50 6.80 6.65 5.50 1.15 20.91 (完)