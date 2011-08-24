〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差仍持坚,但成交量减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月24日电---亚洲燃料油市场周三延续涨势,因买兴依然浓厚,但即期月份成交量逊于昨日的逾100万吨水平.
即期9月/10月跨月价差飙升至两个月高位每吨逆价差逾6.00美元,成交量自逾20万吨降至约5万吨.9月裂解价差反弹至每桶较迪拜原油贴水窄于5.00美元的水平,尽管原油持稳.
一位在新加坡的西方交易员说:"从供给方面看,首先会变差,之後方能转好.我认为9月的到岸量将少于300万吨,多数将集中在月度尾段."
"不过看似10月整体状况将好很多,已经预定了大量的船货.不过有很多是高密度、高黏度需要混合的油品,因此我认为还不至于出现供给突然就过剩了."
过去一周一直在走坚的现货价差进一步飙升,380-cst级别现货价差飙升逾1.00美元至每吨6.00美元上方,创下7月1日以来的最高,受BP强劲买盘提振.
9月裂解价差反弹0.40美元,报每桶较迪拜原油贴水4.72美元.10月裂解价差反弹同样幅度,报每桶贴水5.51美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 655.70 656.10 655.90 651.75 4.15 0.64
现货380CST燃料油 FO380-SIN 649.25 649.75 649.50 645.00 4.50 0.70
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 655.00 657.00 656.00 653.00 3.00 0.46
380CST船用燃料油升水 5.75 7.25 6.50 8.00 -1.50
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 5.75 5.63 5.30 0.33 6.13
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.50 6.80 6.65 5.50 1.15 20.91 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。