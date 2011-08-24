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亚洲 | 2011年 8月 24日 星期三 22:18 BJT

〔美国热股〕保德信金融集团与复星国际旗下一分支在中国建立寿险合资企业

路透纽约8月24日电---美国保德信金融集团(Prudential Financial)(PRU.N)已获得监管机构批准,与中国最大民营企业之一的复星国际旗下分支在中国建立一寿险合资企业,涉足中国价值1万亿元人民币(合1,560亿美元)的寿险市场.

在周三盘初交易中,保德信金融集团股价上涨2.44%至48.54美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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