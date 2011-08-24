〔美国热股〕保德信金融集团与复星国际旗下一分支在中国建立寿险合资企业

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月24日电---美国保德信金融集团(Prudential Financial)(PRU.N)已获得监管机构批准,与中国最大民营企业之一的复星国际旗下分支在中国建立一寿险合资企业,涉足中国价值1万亿元人民币(合1,560亿美元)的寿险市场.
在周三盘初交易中,保德信金融集团股价上涨2.44%至48.54美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。