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债券 | 2011年 8月 24日 星期三 22:23 BJT

〔标题新闻〕CBO主任称美国或经历长期的经济"滑坡",今日公布的预期未考虑近几周公布的数据

CBO:美国国会预算办公室

美国国会预算办公室主任为埃曼杜夫

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