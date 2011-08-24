〔欧洲汇市〕英镑走软,因美国数据改善且触发止损盘

* 英镑走软,触发1.65美元之下的止损盘

* 投资者静待美联储年会,若暗示将实施更多QE可能提振欧元

* 分析师称,美国实施新一轮QE的机率增加可能提升英国央行放宽政策的可能性

路透伦敦8月24日电---英镑兑美元周三走软,在跌穿1.65美元的关键位後触发止损单,强于预期的美国耐久财订单数据促使投资者削减英镑多头头寸.

市场人士称,在本周五美联储主席贝南克在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上发表讲话前,英镑很难找到明确的方向.部分投资者臆测贝南克可能在讲话中暗示将推出更多刺激经济的货币政策举措.

英镑兑美元GBP=D4回落0.5%,报1.6411美元,跌穿1.6430美元附近的止损位,交易商称,市场传言在1215 GMT欧洲央行定盘时有一卖家大肆抛售英镑.

欧元兑英镑EURGBP=D4攀升0.5%,报0.8800英镑,交易商称欧元升穿0.8750英镑後受模式基金买盘带动.强劲的阻力位料在约100日移动均线切入位0.8815英镑和55日移动均线切入位0.8821英镑.

市场人士称,部分投资者近几日一直押注英镑走强,因他们认为,鉴于美国的财政问题和欧元区债务危机未显示出任何解决的迹象,英镑是较为安全的投资.

但美国7月耐久财订单意外攀升部分削弱了美元的利空人气,至少暂时如此.

分析师称,市场已准备好,如果贝南克暗示准备重启大规模资产购买计划来刺激经济,就抛售美元.

部分市场人士认为,有关美联储暗示将推行经济刺激举措,或采取更多量化宽松政策的臆测过度,认为存在美元小幅修正的风险,这可能给英镑施加一定的下行压力.

在这种情景下,分析师预料投机客可能出脱不断增加的看空美元押注.如果这导致欧元/美元走软,则英镑兑欧元可能走强.

RBC的汇市部全球主管Adam Cole指出,如果在杰克森霍尔会议结束後有关英国央行将实施更多量化宽松政策的市场臆测升温,英镑可能最终面临抛压.(完)

--编译 母红;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]