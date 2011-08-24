〔英国债市〕英债期货触及一周低位,因股市反弹

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月24日电---英债期货周三跌至一周低位,与德债走势一致,因美国股市攀升.之前公布的数据显示美国7月耐久财订单大增,缓解了对美国经济重陷衰退的担忧.
9月英债期货FLGU1结算价回落83个跳动点,报128.62,表现略强于可比德债期货FGBLU1.本日稍早,该合约跌至128.46,为上周三以来最低.
今日进行的10年期德债标售所获需求不佳,因得标收益率处于超低水平,受此拖累德债走低.稍後因股市大涨而扩大跌幅.
10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR日内扩阔4个基点,至约30个基点.
指标10年期英债收益率GB10YT=RR日内上扬9个基点,报2.48%.
投资者静待本周五美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的讲话,寄望于他会暗示将采取进一步举措提振经济.
另外,周五还将公布英国第二季GDP修正值,美国8月消费者信心指数和第二季GDP修正值.(完)
--编译 母红;审校 李军
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