〔欧洲股市〕触及一周收盘高位,汽车类股因低吸买盘而涨幅居前

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1.4%

* 技术分析师称,这波升势似乎难以令人信服

* 汽车股以因低吸买盘及需求预期而上涨

路透伦敦8月24日电---欧洲股市周三触及一周收盘高位,因美国耐久财订单数据优于预期,而且市场预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五可能将暗示采取更多刺激措施以帮助经济复苏.

前五周下跌的汽车类股因逢低买盘及市场预期全球对汽车需求将复苏而涨幅居前.汽车类股指数.SXAP劲扬4.7%,宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)大涨4.3%,大众汽车(VOWG.DE)升4.1%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3连续第三天上涨,最终收高1.4%,报936.79点,为8月17日以来最高收位.但本月仍累计跌13.4%,今年迄今共计下挫16.5%,因市场担心全球经济复苏的步伐.

市场人气改善,因人们预计贝南克在杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上可能将故技重演.去年他暗示如果条件恶化,美联储将采取行动,两个月过後,美联储通过直接购买美国公债向金融体系开始注入6,000亿美元.

"市场因对杰克森霍尔会议的乐观预期而上涨.我们预计贝南克将再次使出绝招,买入质量较低的资产,"Bedlam Asset Management基金经理Richard Greenwood称,该基金管理着约7亿美元资产.

美国公布的数据显示,7月耐久财订单强劲增长,因交通运输设备需求旺盛.[ID:nCN1921383]但德国8月Ifo企业景气判断指数创下2008年末雷曼兄弟倒闭後的最大跌幅[ID:nCN1920479].上述美国数据使投资者得到一些安慰.

伦敦一位分析师称,鉴于近期股市下跌的规模和速度,一些交易商正寻求在杰克森霍尔会议前进行空头回补,不过这不一定是显示对较长期前景有信心.

技术分析师亦质疑这波升势的可持续性,由于越加担心美国经济将陷入衰退,而政界人士仍拿不出可信的计划来抑制欧元区债务危机扩散,本月股市跌至两年低点.

英国富时100指数.FTSE涨1.49%,报5,205.85点;德国股市DAX指数.GDAXI劲扬2.69%,报5,681.08点;法国CAC-40指数.FCHI升1.79%,至3,139.55点.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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