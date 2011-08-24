〔美国债市〕一连串投资级别公司债推出,此前公布的耐久财订单超预期

IFR纽约8月24日电---今天信贷市场出现一些表面上的稳定性,及美国公布强劲的耐久财订单数据,引发一连串企业公布推出投资级别的公司债.

尽管IG16指数中午走宽1.75个基点,至128.75,但对信誉良好的企业债券的买需依然主导新债市场.

"亳无疑问,投资者正寻找优质的债券,"D.A. Davidson & Co高级投资级别债券交易商Rick Fulmer说,"我会形容整体市场基调还是有一点不确定,但人们对主要工业企业推出的交易感觉良好."

瑞典银行Swedbank Mortgage (SWEDa.ST)把握机会推出指标五年期有担保债券,由瑞典优质的抵押贷款资产支持,该批债券评级为AAA,由巴克莱,美银美林,瑞信和摩根大通牵头承销.

在美国公布7月耐久财订单增长4.0%,较预估的增长2%翻倍後,更多公司宣布推出公司债.

包括Illinois Tool Works Inc (ITW.N),African Development Bank和Waste Management Inc(WM.N).(完)

--编译 利棣儿;审校 田建华

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