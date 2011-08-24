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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 01:53 BJT

〔表格〕美国7月建筑许可年率由59.7万户上修至60.1万户

路透8月24日电---美国商务部周三对7月建筑许可数据做出修正,7月建筑许可年率修正後为60.1万户,前值为59.7万户.

经季节调整後的房屋建筑许可如下:

变动百分比(%) 7月 前值 6月 前值 11年7月/10年7月 前值

建筑许可　 -2.6 -3.2 1.3 1.3 4.5 3.8

年率(千户) 7月 前值 6月 前值 10年7月 前值

建筑许可　 601 597 617 617 575 575 (完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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