〔表格〕美国7月建筑许可年率由59.7万户上修至60.1万户

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月24日电---美国商务部周三对7月建筑许可数据做出修正,7月建筑许可年率修正後为60.1万户,前值为59.7万户.
经季节调整後的房屋建筑许可如下:
变动百分比(%) 7月 前值 6月 前值 11年7月/10年7月 前值
建筑许可 -2.6 -3.2 1.3 1.3 4.5 3.8
年率(千户) 7月 前值 6月 前值 10年7月 前值
建筑许可 601 597 617 617 575 575 (完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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