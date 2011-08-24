〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡触及两个半月高位,期糖收跌

路透纽约/伦敦8月24日电---阿拉比卡咖啡期货周三攀升至两个半月高位,受助于技术性和投资者买盘,而原糖期货在触及合约新高後出现获利了结,终盘收跌.

阿拉比卡咖啡市场连涨第12日,相继升穿200日和100日移动均线.8月23日未平仓合约降至近两年最低,减少365口,至102,412口.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收涨2.15美分,报每磅2.7375美元,为6月14日以来最高结算价,日高为2.7765美元.Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1跌22美元,报每吨2,374美元.

"我认为完全是受一波投机买盘推动,"芝加哥Price Futures Group的分析师Jack Scoville称,"市场供应较为紧缺,尤其是水洗阿拉比卡咖啡豆.即便是伦敦的罗布斯塔咖啡也出现部分不错的涨幅."

他表示,12月合约在周二触及2.70美元,周三触及2.75美元后吸引大量买盘.

Sucden的分析师Myrto Sokou称,阿拉比卡咖啡的下一个技术目标将为2.80美元.中期上行目标可能在2.91美元和3.00美元.

原糖期货盘中攀升至历史新高,但一波获利了结拖累价格走低,尾盘有所反弹.

ICE-10月原糖期货SBV1小跌0.64美分,收报每磅30.18美分,Liffe-10月白糖期货LSUV1收挫15.90美元,近2%,报每吨784.60美元,盘中触及823.70美元的合约高位.

可可期货因投资者卖盘收跌.洲际交易所指标12月合约连续第二日持于3,107美元附近的100日移动均线之上.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1回落53美元,报每吨3,088美元.Liffe-12月可可期货LCCZ1收跌23英镑,报每吨1,937英镑.(完)