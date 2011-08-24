〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,触及合约新高後逆转走势

路透芝加哥8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌,受累于三日连涨将12月合约推升合约至新高後出现的获利了结.

交易商称,在美联储会议前部分市场人士不愿持有大量仓位.美联储主席贝南克将在周五举行的年会上发表讲话.

一农业气象学家称,美国中西部作物种植区过去24小时出现零星降雨,有利于大豆结荚和玉米灌浆,但很快需要更多降雨以阻止这两种作物的生长状况恶化.

本周参与中西部年度Pro Farmer田间巡查的巡查员称,印第安纳州作物收成前景远低于平均水平,伊利诺伊州略高于平均水平,但他们承认乾旱少雨天气令作物生长承压.内布拉斯加州的收成前景较上年低3%,而爱荷华州西南部的冰雹和风灾令收成前景降低.

12月玉米期货CZ1收跌1/2美分,报7.43美元.

今日CBOT玉米成交量预估为242,811口.(完)

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